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Черноморец - Александрия,
28 августа 2021, 00:34
Александрия в рамках поединка шестого тура чемпионата Украины сыграла вничью со счетом 2:2 с Черноморцем.
Команды очень долго не могли распечатать ворота друг друга, но устроили перестрелку в конце встречи.
Обзор матча:
Черноморец — Александрия 2:2
Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 — Третьяков, 72, Устименко, 82
Черноморец: Кучерук — Путря, Тлумак, Дубко, Кузык — Кравченко (Ванат, 62), Михайленко — Брагару (Цитаишвили, 71), Бугай (Смирный, 62), Авагимян (Скорко, 86) — Исаенко (Сухоручко, 87).
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Рыбалка, 46), Ковалец (Мустафаев, 80), Демченко — Кожушко (Одарюк, 46), Спинелли (Устименко, 62), Третьяков.
Предупреждения: Брагару, Михайленко, Сухоручко — Бабогло