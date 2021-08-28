Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и Мариуполь.

Субботнюю программу шестого тура украинской Премьер-лиги будет открывать поединок в Кропивницком между петровским Ингульцом и Мариуполем.

Сергей Лавриненко, после победы над ПФК Львов (2:1), решил заменить голкипера, а также выпустил на правый фланг обороны Асмелаша, в то время как Полегенько поднялся выше по позиции — в полузащиту. Также, отмечаем возвращение в стартовый состав Коробенко.

У Остапа Маркевича, на фоне неудачи в игре против луганской Зари (3:4), отмечаем появление с первых минут Петермана в центре поля, а в паре нападающих с Кулаковым сыграет Вьюнник.

Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Полегенько, Коробенко, Запорожец, Шарай — Ситало.

Запасные: Шуст, Козак, Бартулович, Коваленко, Головкин, Павлов, Поспелов, Мельничук, Гопей.



Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Мампасси, Драмбаев — Кащук, Мишнев, Петерман, Топалов — Вьюнник, Кулаков.