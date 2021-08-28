Украина

Однако, стадион разрешили заполнять только на 30%.

Фанаты на трибунах в Астане. Фото КФФ

Фанаты на трибунах в Астане. Фото КФФ

В среду, первого сентября, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Казахстана.

Как сообщает местная федерация футбола, матч между Украиной и Казахстаном в Нур-Султане все-таки состоится со зрителями.

Однако, трибуны будут заполнены болельщиками только на 30% общего количества мест - 9 из 30 тысяч.

Стоит отметить, что квот для украинских болельщиков не будет, ведь УЕФА запретил вход на стадион гостевым фанатам для уменьшения путешествий людей в период пандемии.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана объявила состав на матч с Украиной.