ЧМ-2022. Отбор

Игра отбора ЧМ-2022 в Нур-Султане состоится в первый день осени.

Сборная Казахстана объявила состав своей национальной команды на предстоящие поединки отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины, Финляндии и Боснии и Герцоговины. Об этом сообщает официальный сайт Казахстанской футбольной федерации.

В список вызванных футболистов главным тренером Талгатом Байсуфиновым попали 26 исполнителей.

Состав сборной Казахстана

Вратари: Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Игорь Шацкий (Шахтер Караганда).

Защитники: Марат Быстров (Ахмат, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба — Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — Тобол), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба — Кайрат), Алибек Касим (Кызылжар), Максат Тайкенов (Каспий), Еркин Тапалов (Акжайык).

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Владислав Васильев (Андижан, Узбекистан), Исламбек Куат (Астана), Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жаринбетов (все — Тобол), Рамазан Оразов (Актобе).

Нападающие: Айдос Таттыбаев (Шахтер Караганда), Артур Шушаначев (Кайрат), Алексей Щеткин (Ротор, Россия).

Резервный список

Вратарь: Дмитрий Непогодов (Астана).

Защитники: Олжас Керимжанов (Туран), Нурлан Даиров (Кызылжар), Багдат Каиров (Тобол), Михаил Габышев (Шахтер Караганда).

Полузащитники: Бауиржан Байтаном (Тараз), Султанбек Астанов (Ордабасы), Максим Федин (Актобе).

Нападающие: Роман Муртазаев (Балтика, Россия), Оралхан Омиртаев (Шахтер Караганда), Абат Аймбетов (Астана).

Напомним, матч между сборными Украины и Казахстана состоится 1 сентября, в 17:00.

Также отметим, что Казахстан занимает последнее место в группе D после двух игр. Единственное очко казахстанцы набрали в первой встрече с Украиной (1:1).