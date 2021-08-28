Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и ковалевский Колос.

Субботняя программа шестого тура украинской Премьер-лиги будет завершаться матчем на НСК Олимпийский между киевским Динамо и ковалевским Колосом.

После победы на черниговской Десной (4:0), Мирча Луческу решил выпустить Шабанова в центре обороны, в то время как на левый фланг полузащиты отправился Де Пена, а на острие атаки — Шкурин.

В свою очередь, на фоне поражения от Александрии (0:1), Руслан Костышин предпочел увидеть Черноморца на левом фланге обороны, в то время как в центр поля вернулся Денис Костышин.

Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Шапаренко, Де Пена — Шкурин.

Запасные: Нещерет, Вербич, Шепелев, Рамирес, Леднев, Гармаш, Караваев, Тымчик, Сирота.



Колос: Маханьков — Золотов, Павловец, Петров, Черноморец — Задоя — Чурко, Костышин, Милько, Кариока — Ситчинава.

Запасные: Фесюн, Сакив, Ром, Нгамба, Богданов, Данфа, Нуриев, Сорокин, Лысенко.



Матч Динамо Киев — Колос начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.