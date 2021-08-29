Украина

Специалист поделился впечатлениями о победе.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Колосом со счетом 7:0.

"Я не обращаю внимания на рекорды. Это обидно для соперника, поэтому мне подобные сравнения не нравятся. Мне понравилась игра, как футболисты действовали на поле. После матча я похвалил их — за то, как они готовились к поединку, слушали меня, брали на себя ответственность на поле.

Это все было в первом тайме, а во втором расслабились, плюс те, кто появился на поле со скамейки запасных, не очень удачно вошли в игру. Но это нормально при таком счете. Тем более, что соперник играл довольно жестко".

"Что касается жеребьевки Лиги чемпионов, то мы не фавориты в этой группе, но будем играть каждую матч, как финал. Важно, что наша команда выступает в Лиге чемпионов, и хочется, чтобы мы играли так же хорошо, как в предыдущем розыгрыше, но при этом надо исключить те ошибки, которые не позволили нам набрать очков.

Также ожидаю, что на домашние матчи будет собираться полный стадион. Ребятам нужна поддержка болельщиков. Пока же у нас мысли о следующем матче — с Металлистом 1925 в чемпионате. В то же время в раздевалке я сказал ребятам, что они должны отдохнуть несколько дней и включиться в график сборной, чтобы достойно представить Динамо в национальной команде. Жду от них хорошей игры и победного возвращения в клуб", — сказал Луческу.

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