Украина

Футболист рассказал о разгромной победе в УПЛ.

Вингер киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал победу над Колосом (7:0) и возвращение Мири Луческу на тренерское кресло.

"Если скажу, что мы ожидали настолько результативного матча, то, наверное, слукавлю. Но настраивались очень серьезно и ждали хорошей игры. В прошлом чемпионате у нас были сложные матчи с Колосом, поэтому к сегодняшнему противостоянию серьезно готовились в психологическом плане. Сыграли в свою игру, которую готовили – и это вылилось в хороший результат.

Мы обсуждали на скамейке запасных, что забьем быстрый мяч, после чего пойдут еще голы. Так и вышло. В прошлых матчах результативность у нас хромала, но в последних двух поединках мы забили 11 голов – и это очень здорово. Нужно не останавливаться и двигаться дальше".

Динамо Киев — Колос 7:0. Видео голов и обзор матча

"Возвращение Мирчи Луческу также имело важное значение. Мистер вернулся на тренерское место – и сразу же такой результат. Все видят его влияние на команду, он добавляет нам психологии победителей, требует только побед. Мы в это верим и у нас это получается. Кроме того, Мистер объясняет и показывает, что нам нужно делать, мы воплощаем это в игру и получаем результат

У Мистера есть такое правило – никогда не останавливаться и выполнять его требования. Когда преимущество уже достигнуто и мы немного останавливаемся, теряем свои позиции, то Мистер очень расстраивается. Поэтому необходимо выполнять установку тренера с первой до последней минуты, строго играть и в обороне, и в атаке всей командой".

"Что касается жеребьевки ЛЧ, то впечатления больше положительные, ведь всегда хочется играть с топовыми клубами. Во встречах с ними можно проверить себя, свой уровень игры. С такими командами хочется показывать свой футбол. Кроме того, выездные матчи пройдут на огромных стадионах в присутствии сумасшедших болельщиков. Уверен, что и наш стадион будет забит. Конечно, это добавляет мотивации и уверенности. Это то, ради чего мы, футболисты, живем. Играть при заполненных трибунах, на самом высоком уровне – это счастье. Поэтому такой жребий – это очень классно.

А о сборной, то завтра мы соберемся, познакомимся и тренер расскажет нам о предстоящей работе. Уверен, что на первом месте стоит результат. Об этом сказал даже Мистер. Поэтому отправляемся в расположение сборной за результатом", — сказал Караваев.

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