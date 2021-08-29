Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и ровенский Верес.

Воскресная программа шестого тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Чернигове, где местная Десна будет принимать ровенский Верес.

После поражения от киевского Динамо (0:4), Александр Рябоконь решил использовать в стартовом составе своей команды Селина в центре обороны, в то время как по левую руку от него расположился Болбат, а Картушов сыграет выше, в полузащите.

Юрий Вирт, на фоне победы над закарпатским Минаем (1:0), с первых минут выпустил в опорную зону Клеца, а травмированного Гегедоша заменил Панасенко.

Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин, Болбат — Домбровский — Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский, Картушов — Будковский.

Запасные: Мысак, Жук, Масалов, Биловар, Арвеладзе, Волошин, Безбородько, Дегтярев, Шевцов.



Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.