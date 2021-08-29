Стали известны стартовые составы команд для поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и ровенский Верес.
Сергей Болбат в окружении игроков Динамо Киев, фото ФК Десна Чернигов
29 августа 2021, 13:24
Воскресная программа шестого тура украинской Премьер-лиги начнется с поединка в Чернигове, где местная Десна будет принимать ровенский Верес.
После поражения от киевского Динамо (0:4), Александр Рябоконь решил использовать в стартовом составе своей команды Селина в центре обороны, в то время как по левую руку от него расположился Болбат, а Картушов сыграет выше, в полузащите.
Юрий Вирт, на фоне победы над закарпатским Минаем (1:0), с первых минут выпустил в опорную зону Клеца, а травмированного Гегедоша заменил Панасенко.
Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин, Болбат — Домбровский — Калитвинцев, Тотовицкий, Завийский, Картушов — Будковский.
Запасные: Мысак, Жук, Масалов, Биловар, Арвеладзе, Волошин, Безбородько, Дегтярев, Шевцов.
Запасные: Кичак, Махнев, Гук, Полюлях, Тимофеенко, Гечев.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.
Матч Десна — Верес начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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