Хозяева добились минимальной победы в матче УПЛ.
Игроки Руха, фото Руха
29 августа 2021, 21:25
Рух в рамках поединка шестого тура чемпионата Украины принимал на своем поле ПФК Львов и добился минимальной победы.
Единственный гол в матче был забит в середине первой половины игры — автоголом отметился Оливейра.
После этого Рух смог удержать преимущество в счете и набрать три балла.
Рух - ПФК Львов 1:0
Гол: Олийвейра, 67 (автогол)
Рух: Панькив — Климчук (Сыч, 90), Гагун, Белый, Мартынюк — Карасюк, Мысык, Притула (Кухарук, 86), Кузик (Бойчук, 57), Федорчук (Лях, 90) — Борячук (Карабин, 86).
Львов: Ильющенков — Романчук (Крушинский, 81), Бусько, Махмутович, Якимец — Брикнер (Алваро, 69), Политыло, Грисьо (Семенив, 59), Чирьяк (Довгий, 69) — Ныч (Ренан Абнер, 60), Ньярко.
Предупреждения: Борячук, Белый — Махмутович, Романчук, Эрнест