Украина

Наставник Вереса высказался о победе над Десной в матче УПЛ (4:0).

В поединке шестого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна принимала на своем поле Верес и потерпела разгромное поражение.

Главный тренер ровненского клуба Юрий Вирт поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы серьезно готовились, разобрали сильные стороны Десны, футболисты отыграли дисциплинировано. Мы прекрасно понимали, что у соперника хорошие фланги, очень много передач с них в штрафную, нам нужно было эти фланги крепче держать, и выигрывать борьбу непосредственно в штрафной площади. Ну и, конечно, атаковать.

Мы провели идеальный первый тайм, забили 4 гола. Игра давалась, и все футболисты отработали на 5 баллов", — заявил Вирт в программе Футбол NEWS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Верес.