Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Десна — Верес
29 августа 2021, 16:53
В поединке шестого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна принимала на своем поле Верес и потерпела разгромное поражение.
Подопечные Александра Рябоконя пропустили в свои ворота четыре безответных мяча, позволив лидирующему киевскому Динамо уйти в отрыв.
Обзор матча:
Десна — Верес 0:4
Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Г. Пасич, 35, Клец, 45+1 (пен.)
Десна: Литовка — Сафронов (Арвеладзе, 46), Цымбалюк, Селин — Калитвинцев (Волошин, 74), Домбровский, Завийский, Картушов — Тотовицкий (Дегтярев, 82), Болбат (Безбородько, 46) — Будковский (Шевцов, 74).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец (Полюлях, 68), Кучеров (Петько, 77) — Е. Пасич, Панасенко (Тимофеенко, 82), Г. Пасич — Сергийчук (Гечев, 82).
Предупреждения: Сафронов, Селин, Завийский — Г. Пасич, Кучеров, Гечев.