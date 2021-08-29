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Рух - Львов, фото Львов
29 августа 2021, 22:50
Рух в рамках поединка шестого тура чемпионата Украины принимал на своем поле ПФК Львов и добился минимальной победы.
Три очка хозяевам поля принесла срезка Оливейры в середине второй половины игры.
Обзор матча:
Рух - ПФК Львов 1:0
Гол: Олийвейра, 67 (автогол)
Рух: Панькив — Климчук (Сыч, 90), Гагун, Белый, Мартынюк — Карасюк, Мысык, Притула (Кухарук, 86), Кузик (Бойчук, 57), Федорчук (Лях, 90) — Борячук (Карабин, 86).
Львов: Ильющенков — Романчук (Крушинский, 81), Бусько, Махмутович, Якимец — Брикнер (Алваро, 69), Политыло, Грисьо (Семенив, 59), Чирьяк (Довгий, 69) — Ныч (Ренан Абнер, 60), Ньярко.
Предупреждения: Борячук, Белый — Махмутович, Романчук, Эрнест