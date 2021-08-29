Украина

Наставник Десны высказался о победе над Вересом в матче УПЛ (4:0).

В поединке шестого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна принимала на своем поле Верес и потерпела разгромное поражение.

Главный трене черниговского клуба Александр Рябоконь поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Полностью провалили первый тайм. У Вереса все получалось, у нас — ничего. Все по делу. Что-что сломалось у нас внутри механизма. Верес был сегодня в порядке.

В перерыве поменяли рисунок игры, но счет остался прежним. Две последние игры вскрыли наши проблемы. После сборных вы увидите сильную Десну, как всегда", — заявил Рябоконь в программе Футбол NEWS.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Верес.