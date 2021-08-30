Украина

Матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане.

В среду, первого сентября, сборная Украины сыграет на выезде с национальной командой Казахстана.

Как сообщает официальный сайт УАФ, национальная команда, вместе с новым тренерским штабом, отправилась в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022. Сообщается, что в Казахстан из Борисполя вылетела делегация сборной, в составе которой было 20 футболистов. Ожидается, что легионеры национальной команды прибудут уже сразу в Нур-Султан.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Резник, Денис Бойко.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин, Евгений Макаренко.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.