Украина

У нашей национальной команды остается крайне мало времени до матчей отбора на чемпионат мира-2022.

В воскресенье, 29 августа, Украинская ассоциация футбола провела презентацию тренерского штаба национальной сборной Украины, который, во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым, будет готовить "сине-желтых" к матчам отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.

В итоге, в штаб нашей национальной команды вошли:

Александр Петраков, и.о. главного тренера;

Андрей Анненков, Александр Шовковский, ассистенты главного тренера;

Вячеслав Кернозенко, тренер вратарей;

Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, тренеры по физической подготовке.

Напомним, что ближайший матч отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины проведет в Нур-Султане против Казахстана. Игра состоится 1 сентября, начало в 17:00 по киевскому времени.