У нашей национальной команды остается крайне мало времени до матчей отбора на чемпионат мира-2022.
Александр Петраков, фото УАФ
29 августа 2021, 12:13
В воскресенье, 29 августа, Украинская ассоциация футбола провела презентацию тренерского штаба национальной сборной Украины, который, во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым, будет готовить "сине-желтых" к матчам отборочного раунда чемпионата мира-2022 в Катаре.
В итоге, в штаб нашей национальной команды вошли:
Александр Петраков, и.о. главного тренера;
Андрей Анненков, Александр Шовковский, ассистенты главного тренера;
Вячеслав Кернозенко, тренер вратарей;
Вячеслав Руженцев, Иван Баштовый, тренеры по физической подготовке.
Напомним, что ближайший матч отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины проведет в Нур-Султане против Казахстана. Игра состоится 1 сентября, начало в 17:00 по киевскому времени.