Украина

Football.ua представляет итоги 6-го тура УПЛ.

Завершился очередной тур украинского чемпионата. Он был богат на эмоции и голы. И принес несколько сенсационных результатов.

Первый матч тура был сыгран в пятницу. Александрия и Черноморец разошлись ничейным результатом 2:2.

Субботний день принес очень много голов. Сначала достаточно неожиданно Ингулец разгромно разделался с Мариуполем 3:0. Потом Днепр-1 в дополнительное время вырвал победу в матче против Металлиста 1925 2:1, а больше всех забило киевское Динамо. Столичный коллектив отгрузил аж семь безответных голов в ворота Колоса 7:0.

Воскресный день начался с сенсации в Чернигове. Верес убедительно обыграл Десну 4:0. Шахтер в Ужгороде на стадионе Авангард не сумел переиграть Минай 1:1. Заря вырвала победу в матче против Ворсклы 1:0, с таким же счетом Рух выиграл у Львова.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 6-Й ТУР

Матчи с участием одесского Черноморца в этом сезоне явно должны нравится болельщикам. Безголевыми эти они не бывают. Черноморец либо с треском проигрывает, пропуская много, либо выигрывает, забивая много и пропуская много, либо играет в результативную ничью. Также произошло и в поединке против Александрии. Одесский клуб дважды выходил вперед и дважды не сумел удержать добытое преимущество. Отдельно хотелось бы выделить последний гол в матче, который забил Устименко – потрясающее исполнение дальнего удара в сжатом пространстве.

Ингулец разбил Мариуполь

Похоже, что следующая тренерская отставка придет к нам именно из Мариуполя. Уже были слухи о том, что Остап Маркевич может покинуть пост главного тренера "азовцев", но пока это всего лишь слухи, а играет его команда абсолютно безвольно, без характера и желания. Да, в прошлом туре был намек на возвращение в игру в матче против Зари, но уже в игре против Ингульца лишь несколько выходов в атаку при безобразной игре у своих ворот. Абсолютно закономерно команда Сергея Лавриненко забила три безответных гола. Самое интересное, что могла забивать и больше, но не реализовала все свои моменты.

Днепр-1 врывает победу в ничейном матче

Матч, который казалось не должен стать сильно тяжелым для днепрян, именно таким и стал. Харьковчане забили первыми, очень правильно и здорово защищали добытое преимущество. Днепру-1 удалось восстановить ничейный счет табло, благодаря результативному удару с пенальти. Когда казалось, что матч идет к своему логическому завершению, подопечные Игора Йовичевича здорово разыграли стандартное положение и вырвали три очка уже в компенсированное время.

Луческу пришел, Костышин ушел

Мирча Луческу вернулся на тренерскую скамью, что воодушевило игроков столичного клуба. Они просто уничтожили своего соперника, пользуясь всеми его ошибками. Много игроков в составе Динамо сыграло просто превосходно, довольно сложно выделить кого-то одного, но хотелось бы отметить Илью Шкурина, который вышел на острие атаки со стартовых минут. Своими перемещениями, единоборствами и подыгрышами партнерам белорус понравился. Самым шедевральным получился гол Виталия Буяльского, который принял смелое решение перебрасывать голкипера. По реакции параллельно бежащего Шкурина видно, что и сам белорус был, мягко говоря, в шоке от такого решения и такого исполнения Буяльского.

На следующий день на официальным сайте Колоса появилась информация, что Руслан Костышин подал в отставку, которую президент принял. При этом Костышину было предложено остаться работать в структуре клуба.

Верес "on fire"

Казалось, что ничего не предвещало беды для Десны в матче против Вереса. Черниговцы разгромно проиграли в предыдущем туре Динамо и хотели реабилитироваться перед собственными болельщиками. Мало кто мог предположить, что матч против Вереса закончится для черниговцев ровно также, как и матч против Динамо.

У Вереса в этом матче хотелось бы отметить то, как работали фланги, напористость и действия в атаке от Михаила Сергийчука и отдельно похвалить тренерский штаб за розыгрыш стандартных положений. Уже не в первом матче видно, что этому уделяется достаточно внимания в тренировочном процессе и не впервые именно стандарты приносят дивиденды команде Юрия Вирта.

Шахтер теряет очки, теперь в матче против Миная

Матч Шахтера против Миная начался для "горняков" очень непросто. Достаточно быстро свою команду в меньшинстве оставил Марлон. Его жесткая манера игры перешла рамки дозволенного. И если по второй желтой карточке абсолютно никаких претензий к Екатерине Монзуль быть не может, то вот в эпизоде с первым "горчичником" есть впечатление, что Евгений Селезнев дорисовал и выпросил наказание для бразильца.

Тем не менее, даже в меньшинстве Шахтер владел преимуществом и наседал на ворота Даниила Кучера. Траоре самостоятельно внутри штрафной пошел в обводку и заработал пенальти. Сам же его и реализовал. На 76-й минут Минай отыгрался. Гол получился достаточно курьезным, ведь голевая передача на Ахмедзаде была сделана спиной. Шахтер в меньшинстве до самого конца старался вырвать победу, но не сумел. На последних минутах матча случилось еще два удаления. Появившейся на поле Эльдар Кулиев дважды не по правилам останавливал проходы Додо, задерживая того руками. Абсолютно заслуженно за оба эпизода получил две желтые карточки, а бразилец абсолютно заслуженно получил прямую красную за то, что побежал выяснять отношения с Кулиевым и начал хватать молодого игрока за шею.

Не без везения Заря вырывает три очка в матче против Ворсклы

Матч между Ворсклой и Зарей не был богат на опасные моменты, особенно в первом тайме. Команды очень осторожно действовали и в основном вся борьба велась в центре поля. Из первого тайма можно вспомнить разве что неплохой удар головой Александра Гладкого из опасного положения.

Второй тайм уже был немного веселее. И Дмитрий Ризнык, и Дмитрий Мацапура поочередно вступали в игру и выручали свои команды. На 83-й минуте матча Заря не без везения забила свой гол. Шахаб, вышедший на ударную позицию, решил пробить издали. Удар был заблокирован, но мяч отлетел на ход Сайядманешу, тот сделал передачу в центр штрафной, где атаку уже в пустые ворота замыкал Фримпонг.

Оставшееся время Заря уверенно владела мячом и свела угрозы своим воротам к минимуму.

Автогол решил судьбу дерби

В Львовском дерби команды длительное время играли достаточно закрыто. Рух в первой половине первого тайма пропустил несколько длинных вертикальных передач себе за спину, но Львов эти выпады не сумел конвертировать в гол. Со временем команда Кучука приловчилась к такого рода действиям со стороны соперника и уже не допускала таких пожаров у ворот Панькива. Как это часто бывает в таких матчах – судьбу трех очков решил стандарт. Мяч пролетел сквозь частокол ног и от колена Ренана залетел в ворот. Обидный для Львова автогол приносит три очка Руху.

Статистика игроков

Единоличный лидер в гонке бомбардиров – хавбек Динамо Виталий Буяльский. На его счету 5 забитых голов в 6 матчах.

Лучшими ассистентами по-прежнему остаются Оливье Тилль и Владислав Калитвинцев. На их счету по 4 голевых передачи.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ



Турнирная таблица

Динамо закрепилось на первой строчке, а осечка Шахтера позволила Днепру-1 догнать "горняков" в турнирной таблице. Заря после победы над Ворсклой подтянулась к группе лидеров. Хуже всех пока обстоят дела у Львова и у Мариуполя.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 6 5 1 0 20 2 18 16 2 Шахтер 6 4 1 1 12 4 8 13 3 Днепр-1 6 4 1 1 12 6 6 13 4 Десна 6 4 0 2 9 10 -1 12 5 Ворскла 6 3 2 1 11 5 6 11 6 Александрия 6 3 2 1 7 5 2 11 7 Заря 6 3 1 2 12 8 4 10 8 Верес 6 2 2 2 7 7 0 8 9 Ингулец 6 2 1 3 8 11 -3 7 10 Рух 6 2 1 3 5 8 -3 7 11 Металлист 1925 6 2 0 4 6 10 -4 6 12 Минай 5 1 2 2 3 5 -2 5 13 Колос 5 1 2 2 2 9 -7 5 14 Черноморец 6 1 1 4 7 16 -9 4 15 ПФК Львов 6 0 2 4 4 12 -8 2 16 Мариуполь 6 0 1 5 8 15 -7 1

Следующий тур

Следующий 7-й тур УПЛ будет сыгран уже после международной паузы. В этом туре будет сразу несколько топовых противостояний. Отдельно выделяем сразу два матча – Ворскла на своем поле примет Десну, а Шахтеру предстоит встретиться с Днепром-1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 7-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua