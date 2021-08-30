Украина

Юрий Максимов подвел итоги проигранного матча в Запорожье.

Полтавская Ворскла минимально уступила луганской Заре в рамках шестого тура украинской Премьер лиги.

Наставник полтавской команды Юрий Максимов подвел итоги проигранного матча, рассказав о причинах столь слабой игры команды в последних матчах.

"Обидно снова пропускать на 83-й минуте. Конец матча. Лучше бы уже в первом тайме пропустили, не так обидно было. Претензий к футболистам нет. Старались. Может, где-то не хватает мастерства в определенных моментах при завершении атак.

Где отдать последнюю передачу, чтобы забить. Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает", — подчеркнул Максимов в комментарии клубной пресс-службе.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Заря — Ворскла.