Украина

Новый наставник национальной команды Александр Петраков верит в успех Виталия Буяльского.

Украинский специалист Александр Петраков, который исполняет обязанности главного тренера сборной Украины, рассказал о перспективах полузащитника Динамо Виталия Буяльского в национальной команде.

"Я с ним разговаривал на профессиональные темы. Я пока не буду раскрывать тактическую схему сборной. Мы с Виталиком обсудили некоторые нюансы. Замечательно, что он сейчас выделяется на уровне чемпионата. Однако уровень сборной совсем другой, там другие требования.

Мы поговорим с Буяльским. Если он будет соответствовать этой роли, то будет выходить в основном составе. Все лучшие футболисты будут играть, не волнуйтесь. Но при условии, что они будут отдаваться. Кто не будет отдаваться и выполнять наши требования, тот не будет играть", — приводит слова Петракова официальный сайт УАФ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины вылетела в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022. Напомним, Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.