Украина

Полузащитник Днепра-1 подвел итоги победного матча против Металлиста 1925 в Харькове.

Днепр-1 добыл тяжелую победу над Металлистом 1925 в рамках шестого тура УПЛ, минимально уступая по итогам первого тайма.

Полузащитник Днепра-1 Валерий Лучкевич подвел итоги победного матча, заявив, что его команда полностью провалила первую половину игры.

"Металлист-1925 – очень хорошая команда, которая играет в техничный футбол, они пытаются контролировать мяч во время матча. Мы к этому были готовы, хотя моментами нам в первом тайме и не получался прессинг. Первый тайм провалили.

Я еще не готов полностью на сто процентов. Где-то с колеи меня выбила травма, из-за которой я пропустил три недели, хотя сейчас уже провел два матча и постепенно набираю те кондиции, в которых должен находиться. Поэтому спасибо тренерскому штабу за доверие, стараюсь его оправдывать. Впереди будет несколько выходных, после чего снова в бой, начнем тренироваться и набирать форму", – сказал Лучкевич.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Металлист 1925 — Днепр-1.