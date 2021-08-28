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Металлист 1925 — Днепр-1, УПЛ
28 августа 2021, 19:59
Харьковский Металлист 1925 в поединке шестого тура украинской Премьер-лиги на своем поле минимально уступил Днепру-1 (1:2).
Победу команде Игора Йовичевича принесли результативные удары в исполнении Чуже и Гуцуляка, при этом первый отметился голом с пенальти, а второй забил на второй добавленной минуте ко второму тайму. В составе харьковчан отметился Марлисон.
Обзор матча:
Металлист 1925 — Днепр-1 1:2
Голы: Марлисон, 36 — Чуже, 69 (пен.), Гуцуляк, 90+2
Металлист 1925: Коваленко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня — Габелок — Протасов (Ременюк, 70), Крыськив (Батюшин, 81), Голодюк (Задерака, 81), Дмитренко (Савин, 70) — Марлисон (Фабиньо, 80).
Днепр-1: Кожокару — Лучкевич (Логинов, 87), Сваток, Адамюк, Дубинчак — Игнатенко — Гуцуляк, Ди Франко (Джурасек, 58), Когут (Ярмолюк, 70), Назаренко (Билл, 58) — Русин (Чуже, 58).
Предупреждения: Голодюк, Коваленко, Фабиньо — Ди Франко.