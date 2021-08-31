Украина

Наставник тернопольской Нивы отверг предложение ПФК Львов из УПЛ.

Наставник тернопольской Нивы, которая выступает в Первой лиге, Игорь Климовский отказался возглавить ПФК Львов.

Ранее была информация, что ПФК Львов предлагал Климовскому занять пост наставника команды после ухода в отставку Анатолия Бессмертного.

Однако, по информации пресс-службы Нивы, Климовский решил остаться в Тернополе, отвергнув предложение клуба из УПЛ.

Климовский возглавил Ниву в апреле и помог команде сохранить место в Первой лиге. В нынешнем сезоне зеленые идут на четвертом месте в чемпионате, имея в своем активе 11 очков после шести сыгранных матчей.