Наставник тернопольской Нивы отверг предложение ПФК Львов из УПЛ.
Игорь Климовский. Фото ФК Нива Тернополь
31 августа 2021, 08:05
Наставник тернопольской Нивы, которая выступает в Первой лиге, Игорь Климовский отказался возглавить ПФК Львов.
Ранее была информация, что ПФК Львов предлагал Климовскому занять пост наставника команды после ухода в отставку Анатолия Бессмертного.
Однако, по информации пресс-службы Нивы, Климовский решил остаться в Тернополе, отвергнув предложение клуба из УПЛ.
Климовский возглавил Ниву в апреле и помог команде сохранить место в Первой лиге. В нынешнем сезоне зеленые идут на четвертом месте в чемпионате, имея в своем активе 11 очков после шести сыгранных матчей.