Украина

В заявку национальной команды на матч с Казахстаном включено 23 футболиста.

Украинский специалист Александр Петраков, который исполняет обязанности главного тренера сборной Украины, определился с заявкой национальной команды на матч отбора к ЧМ-2022 против Казахстана.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Петраков в матче с Казахстаном может рассчитывать на 23 исполнителей.

Примечательно, что в заявке "сине-желтых" не нашлось места Тарасу Степаненко из Шахтера и Александру Зубкову из Ференцвароша.

Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном:

Вратари: Бойко, Пятов, Ризнык;

Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Качараба, Корниенко, Забарный, Миколенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко;

Полузащитники: Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Макаренко, Цыганков, Зинченко, Буяльский;

Форварды: Яремчук, Сикан.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.