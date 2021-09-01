Голкипер считает, что Мудрик может заиграть в основе "горняков".
Анатолий Трубин. Фото ФК Шахтер
01 сентября 2021, 14:25
Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин оценил перспективы юного таланта "горняков" Михаила Мудрика, рассказав, чего не хватает полузащитнику, чтобы заиграть в основе "оранжево-черных".
"Мне кажется, Мудрику нужно быть более стабильным, чувствовать уверенность в себе. Когда он почувствует эту уверенность, которая придет через хорошие действия, он покажет команде, что ему можно доверять, можно дать передачу в трудной ситуации.
Поэтому ему, как и всем, еще нужно улучшаться в этом плане и показывать более стабильную, зрелую игру. Думаю, что с каждым матчем он будет прогрессировать и становиться лучше", — сказал Трубин в интервью BurBuzz.
Стоит отметить, что Мудрик стал героем ответного матча против Монако. Именно активные действия украинца "заставили" защитника Монако срезать мяч в собственные ворота, что позволило "горнякам" выйти в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Трубин хочет попробовать свои силы в АПЛ.