Украина

Голкипер считает, что Мудрик может заиграть в основе "горняков".

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин оценил перспективы юного таланта "горняков" Михаила Мудрика, рассказав, чего не хватает полузащитнику, чтобы заиграть в основе "оранжево-черных".

"Мне кажется, Мудрику нужно быть более стабильным, чувствовать уверенность в себе. Когда он почувствует эту уверенность, которая придет через хорошие действия, он покажет команде, что ему можно доверять, можно дать передачу в трудной ситуации.

Поэтому ему, как и всем, еще нужно улучшаться в этом плане и показывать более стабильную, зрелую игру. Думаю, что с каждым матчем он будет прогрессировать и становиться лучше", — сказал Трубин в интервью BurBuzz.

Стоит отметить, что Мудрик стал героем ответного матча против Монако. Именно активные действия украинца "заставили" защитника Монако срезать мяч в собственные ворота, что позволило "горнякам" выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Трубин хочет попробовать свои силы в АПЛ.