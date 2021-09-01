Украина

Представляем вашему вниманию результаты заключительных матчей третьего раунда Кубка Украины.

Сегодня, 1 сентября, прошли заключительные поединки третьего предварительного раунда Кубка Украины.

В первой встрече харьковский Металлист в гостях уверенно разобрался с томаковским Скоруком, отправив в ворота хозяев три безответных мяча. Авторами голов стали Пейшото, Подлепенец и Демченко.

Скорук (Томаковка) — Металлист (Харьков) 0:3

Голы: Пейшото, 14, Подлепенец, 50, Демченко, 90+2.



Во второй игре Николаев разгромил Волчанск со счетом 4:1. В составе "корабелов" результативными ударами отличились Голубка и Нечипоренко, а на счету Кравченко оформленный дубль. У гостей единственный гол забил Пец, реализовав пенальти.

Николаев (Николаев) — Волчанск (Покотиловка) 4:1

Голы: Кравченко, 32, 62, Голубка, 67 (с пенальти), Нечипоренко, 79 — Пец, 90+3 (с пенальти).

Напомним, основная часть матчей данной стадии турнира прошла вчера.

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