Украина

Александр Кучер подвел итоги победного матча своей команды в третьем раунде Кубка Украины.

Харьковский Металлист разгромил Скорук в рамках матча третьего раунда Кубка Украины.

Наставник харьковчан Александр Кучер подвел итоги победного матча, рассказав, что помогло его команде добыть легкую победу.

"Мы старались настроить ребят на то, чтобы они не обращали внимания на поле, готовились к борьбе. Потому что команда соперника закрывается в обороне, пытается играть на контратаках и за счет стандартов. Все удачно для нас сложилось: и результат, и игра получилась. Несмотря на поле, скажем так.

Не скажу, что победили на классе. Наверное, помог нам первый гол. Он заставил команду соперника раскрываться, идти вперед, прессинговать. Из-за этого появились зоны, пространство. Игра получилась больше для болельщиков, моменты все-таки были. Счет, я думаю, закономерный", — сказал Кучер в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, матч седьмого тура Первой лиги команда Александра Кучера проведет на домашней арене против ВПК-Агро.