Украина

Португальский защитник Нелсон Монте продолжит карьеру под руководством Игоря Йовичевича.

Днепр-1 объявил о трансфере португальского центрального защитника Нелсона Монте, который перебрался в Украину из Риу Аве.

По информации клубной пресс-службы, Монте подписал с Днепром контракт на два года — до лета 2023. О сумме трансфера никакой официальной информации не сообщается.

Стоит отметить, что Монте является воспитанником португальской Бенфики, но всю свою профессиональную карьеру провел в составе Риу Аве.

В прошлом сезоне Нелсон Монте провел 21 в чемпионате Португалии, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Днепр 1 и Александрия проведут контрольный матч.