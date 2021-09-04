Украина

Цвета львовского клуба будут защищать три футболиста из Нигерии и форвард из США.

Львовский Рух внес в заявку на матчи украинской Премьер лиги четырех легионеров.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, львовский клуб внес в заявку нигерийского защитника Ричмонда Чуквуэмэка, хавбеков из Нигерии Майкла Обамина и Одога Чидози, а также форвард из США Осазе де Розарио.

Стоит отметить, что все четверо легионеров заявлены по списку "Б". Примечательно, что Рух официально не объявлял о переходах данных футболистов.

Ранее сообщалось, что Рух арендовал защитника Динамо Владимира Костевича.