Цвета львовского клуба будут защищать три футболиста из Нигерии и форвард из США.
Футболисты Руха. ФК Рух
04 сентября 2021, 11:45
Львовский Рух внес в заявку на матчи украинской Премьер лиги четырех легионеров.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, львовский клуб внес в заявку нигерийского защитника Ричмонда Чуквуэмэка, хавбеков из Нигерии Майкла Обамина и Одога Чидози, а также форвард из США Осазе де Розарио.
Стоит отметить, что все четверо легионеров заявлены по списку "Б". Примечательно, что Рух официально не объявлял о переходах данных футболистов.
Ранее сообщалось, что Рух арендовал защитника Динамо Владимира Костевича.