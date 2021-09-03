Защитник Динамо будет защищать цвета Руха до конца года.
Владимир Костевич, фото ФК Рух
03 сентября 2021, 22:11
Рух и Динамо согласовали аренду Владимира Костевича — сообщил официальный сайт львовян.
Арендное соглашение защитника рассчитано до окончания 2021 года.
28-летний Костевич выступал за Карпаты Львов (93 матча во всех турнирах, 5 голов) и Лех (119, 2).
В 2020 году Костевич перебрался в Динамо, но тяжелая травма помешала защитнику раскрыться в составе чемпиона Украины, после чего киевляне начали искать клуб для его трудоустройства.