Команда Юрия Вирта проводит мини-сбор заграницей.
ФОТО ФК ВЕРЕС
04 сентября 2021, 19:20
В рамках товарищеского матча в Венгрии ровенский Верес уступил местной Кишварде (2:1).
Единственный мяч украинский команды с 11-метрового провел Тимофеенко. Авторы голов Кишварды неизвестны.
Отметим, что Кишварда после пяти туров чемпионата Венгрии идет на первом месте.
Кишварда — Верес 2:1
Верес: Кичак, Алексеевец (Евгений Пасич, 46), Мирошник (Гук, 84), Махнев, Солдат, Полюлях (Кучеров, 79), Петько, Тимофеенко, Панасенко (Клец, 46), Дахновский (Геннадий Пасич, 71), Сергийчук (Смитюх, 84).
Предупреждения: Дахновский, Кльоц.