Украина

Футболист уже сыграл за харьковчан.

Левый вингер молодежной сборной Гвинеи 18-летний Ибраима Берете может продолжить карьеру в Металлисте 1925.

Футболист принял участие в товарищеском матче харьковчан против полтавской Ворсклы (2:1).

Отметим, что Берете — воспитанник нидерландского Витесса. Также он выступал за молодежные команды ПСВ и Фейеноорда.

Летом футболист и ПСВ приняли решение не продлевать контракт и сейчас он перебывает в статусе свободного агента.

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