Футболист уже сыграл за харьковчан.
Ибраима Берете, lauravw40_
04 сентября 2021, 21:25
Левый вингер молодежной сборной Гвинеи 18-летний Ибраима Берете может продолжить карьеру в Металлисте 1925.
Футболист принял участие в товарищеском матче харьковчан против полтавской Ворсклы (2:1).
Отметим, что Берете — воспитанник нидерландского Витесса. Также он выступал за молодежные команды ПСВ и Фейеноорда.
Летом футболист и ПСВ приняли решение не продлевать контракт и сейчас он перебывает в статусе свободного агента.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.