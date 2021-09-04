Украина

Наставник Днепра-1 высказался о ничьей в спарринге с Александрией.

В рамках подготовки к возобновлению украинской Премьер-лиги после международной паузы Днепр-1 провел товарищескую встречу с Александрией, которая завершилась вничью (1:1).

Главный тренер днепровского клуба Игрок Йовичевич поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Немного тревожит потенциальная травма Сватка, который пока хромает. Произошло это перед голом Александрии, на последних секундах. Очень не хочется, чтобы случались травмы в товарищеских играх. Матч нужен для ощущения ритма, особенно футболистами, имеют меньше минут в официальных матчах. Тот же Логинов из-за красной карточки сыграл лишь тайм или даже меньше — и то, что этой цели не удалось достичь меня больше тревожит, чем сам результат 1:1.

Относительно прошедшего матча, мы отработали некоторые сегменты игры, подтянули команду физически. Некоторых футболистов нет: сборников и Пихальонка, Кравченко, Довбика, Чуже. В последних травмы не столь тяжелые, но они выбивают из ритма. Надеюсь, что хотя несколько из них будут готовы к матчу с Шахтером, и мы будем в боевой готовности", — заявил Йовичевич в комментарии пресс-службе Днепра-1.

Напомним, что после международной паузы Днепр-1 сыграет в рамках УПЛ с Шахтером, тогда как Александрия — с Ингульцом.

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