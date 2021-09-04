Украина

Футболист пополнил ряды одесситов.

Защитник киевского Динамо Кристиан Биловар перешел в одесский Черноморец. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Клуб внес молодого футболиста в заявку на сезон. Примечательно, что летом Биловара арендовала черниговская Десна, но он сыграл лишь три минуты в первом туре УПЛ.

Отметим, что Биловар — 16 футболист из киевского Динамо, который пополнил ряды "моряков" в летнее межсезонье.

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