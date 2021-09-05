Украина

Футболист рассказал о матче против Франции.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко отреагировал на ничью в матче квалификации на ЧМ-2022 против Франции (1:1).

"Громкая вывеска – Франция. С хорошей командой сыграли вничью, но в пропущенном голе неудачно сыграли, могли дотянуть до победы. Не будем гневить господа, старались контролировать мяч, старались создавать моменты, хороший результат.

Мы прекрасно понимали, что у Франции очень квалифицированные игроки. С ними нужно играть компактно, перемещаться, за счет большой самоотдачи, за счет правильных тактических действий.

Могли еще более агрессивно, более нагло сыграть, но сейчас было важно завоевать результат. Много ничьих, но одно очко в копилочку, возможно, нам понадобится в будущем".

"Команда давала играть, они тоже были уставшие. Были моменты, когда мы их здорово прихватывали, не хватало завершения. Тем не менее, и в обороне неплохо сыграли, хорошая игра. Когда мы выходили на чемпионат Европы, или играли в Лице Наций, то брали очки не только с грандами, но и брали свои очки с теми, с кем должны.