ЧМ-2022. Отбор

Украина вновь сыграла вничью против Франции

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча Украина — Франция, в котором коллектив Александра Петракова добился важного результата в игре против действующих чемпионов мира.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Украина — Франция 1:1

Голы: Шапаренко, 45 — Мартиаль, 50



Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90) — Ярмоленко (Зубков, 90+3), Цыганков (Малиновский, 81) — Яремчук (Сикан, 82).



Франция: Льорис — Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь — Тчуамени (Верету, 82), Погба — Коман (Диаби, 64), Гризманн, Рабио — Мартиаль (Бензема, 63).



Предупреждения: Ярмоленко, Малиновский — Кимпембе.