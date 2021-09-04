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Украина — Франция 1:1
Голы: Шапаренко, 45 — Мартиаль, 50

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90) — Ярмоленко (Зубков, 90+3), Цыганков (Малиновский, 81) — Яремчук (Сикан, 82).

Франция: Льорис — Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь — Тчуамени (Верету, 82), Погба — Коман (Диаби, 64), Гризманн, Рабио — Мартиаль (Бензема, 63).

Предупреждения: Ярмоленко, Малиновский — Кимпембе.