Форвард "бело-синих" рассказал о своем восстановлении после травмы.
Артем Беседин, УАФ
06 сентября 2021, 12:20
Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал свое восстановление после серьезной травмы, полученной на Евро-2020.
"Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей и потихоньку уже приступать к какой-то физической работе.
Я никогда ни о чем не жалею. Даже сейчас спустя 2,5 месяца я тоже не жалею. Так должно было случиться", – сказал Беседин в эфире программы Великий футбол.
Ранее сообщалось, что Динамо огласило заявку на Лигу чемпионов.