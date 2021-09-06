Украина

Форвард "бело-синих" рассказал о своем восстановлении после травмы.

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал свое восстановление после серьезной травмы, полученной на Евро-2020.

"Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей и потихоньку уже приступать к какой-то физической работе.

Я никогда ни о чем не жалею. Даже сейчас спустя 2,5 месяца я тоже не жалею. Так должно было случиться", – сказал Беседин в эфире программы Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Динамо огласило заявку на Лигу чемпионов.