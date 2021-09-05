ЧМ-2022. Отбор

В товарищеском матче Александр Петраков рассчитывает на 19 футболистов.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины определился с футболистами, которые смогут сыграть в товарищеском матче против Чехии.

Существенно изменив состав, Петраков оставил в своем распоряжении 19 футболистов — сообщил официальный сайт УАФ.

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — Шахтер), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Кочараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба — Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Данило Сикан (Шахтер).

В понедельник, 6 сентября, в 17:00 сборная Украины вылетит в Чехию.

Матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало в 21:45 по киевскому времени.