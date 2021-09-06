Украина

За драку с арбитрами наказаны также футболист и начальник команды из Савинцев.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации за поведение, которое вредит репутации футбола, во время второго предварительного этапа Кубка Украины сезона-2021/2022 18 августа Олимпия (Савинцы) — Волчанск (Покотиловка) запретил главному тренеру Олимпии Александру Кулику осуществлять деятельность, связанную с футболом (административную или спортивную) пожизненно.

Запрет на занятие футбольной деятельностью получил на 2 года игрок Олимпии Александр Грабар, а начальник команды Дмитрий Галицкий — на 1 год.

Кроме того, ФК Олимпия оштрафована на 100 тысяч гривен.

Данное решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.

Напомним, что во время матча Волчанск вел в счете, в один мяч, но арбитр Ростислав Дубина отменил из-за офсайда гол Олимпии и удалил Александра Кулика.

После финального свистка Александр Кулик накинулся на арбитра с кулаками, при этом спасать своего "шефа" от расправы пришлось его ассистентам, которыми в тот день были женщины.