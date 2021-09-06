Украина

Бразильский защитник "горняков" пропустит матчи с Днепром-1 и Мариуполем.

В матче шестого тура украинской Премьер лиги между донецким Шахтером и закарпатским Минаем был уделен защитник "горняков" Додо.

Как сообщает официальный сайт УАФ, защитник получил бразилец будет вынужден пропустить два матча из-за данного удаления.

Напомним, в концовке встречи футболист Миная Кулиев руками придержал Додо. В ответ бразилец толкнул обидчика. За свой фол Кулиев получил желтую карточку, которая стала для него второй, Додо получил прямую красную карточку.

Стоит отметить, что матч между Шахтером и Минаем неожиданно закончился результативной ничьей (1:1). После чего представитель "горняков" Дарио Срна раскритиковал работу Екатерины Монзуль.