Украина

Специалист считает, что удаление в составе "горняков" повлияло на игру донецкой команды в матче против Миная.

Донецкий Шахтер сенсационно потерял очки в матче шестого тура украинской Премьер лиги, сыграв в результативную ничью с закарпатским Минаем.

Директор по футболу "горняков" Дарио Срна подвел итоги матча, рассказав, почему команде не удалось добить победу и посетовал на работу Екатерины Монзуль, которая, по мнению Срны, несправедливо удалила Марлона.

К сожалению, нам не удалось порадовать болельщиков в день шахтера и день города Донецка – всегда в эти дни матчи даются нам непросто. Мы играли после сложного матча с Монако и потеряли важные очки, но если эти два очка – цена, которую мы должны были заплатить за попадание в Лигу чемпионов, то я согласен, мы должны это принять.

Что касается игры, то на ее ход сильно повлияло удаление Марлона в самом начале. Считаю, что ни в первом, ни во втором случае желтых карточек не было. На мой взгляд, арбитр допустила ошибку. И эта ошибка повлияла на судейство в дальнейшем. В эпизоде в штрафной с Витао, считаю, пенальти в наши ворота скорее был, чем не было.

А в целом, при всем уважении к сопернику, мы должны были показывать характер и обыгрывать Минай даже вдесятером. Мы должны быть великими и в победах, и в неудачах. Болельщики ждут от нас побед и красивый футбол, ждут настоящий Шахтер, который они любят. И мы должны вместе много работать, чтобы болельщики увидели настоящий Шахтер. После сборных, с 11 сентября по 2 октября мы проведем 7 игр за 21 день. Думаю, в этих матчах мы увидим настоящий Шахтер, – цитирует Срну клубная пресс-служба.

Ранее стало известно, почему Де Дзерби не пришел на пресс-конференцию после матча с Минаем.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай — Шахтер.