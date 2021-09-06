Украина

Нападающему киевского клуба сделали процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца.

У форварда киевского Динамо Владислава Кулача обнаружены проблемы с сердцем.

Как сообщает пресс-служба киевлян, главный врач Динамо Андрей Шморгун подтвердил, что форвард столичной команды Владислав Кулач перенес хирургическое вмешательство на сердце.

По официальным данным, Кулач только вернулся из Германии, где ему сделали малоинвазивную процедуру, направленную на нормализацию ритма сердца.

Сообщается, что приблизительный срок возвращения нападающего в общую группу — 10 дней.

Ранее форвард Динамо Артем Беседин рассказал, как проходит его восстановление от тяжелой травмы.