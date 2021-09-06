Украина

Футболист рассказал о поездке в школу Шахтера.

Защитник киевского Динамо, ныне выступающий за Днепр-1 на правах аренды, Владислав Дубинчак рассказал, что мог оказаться в Шахтере.

"Мы с Артемом Козаком сидели и разговаривали, как мы, куда мы. Честно – мы очень хотели в Шахтер. Сумасшедшая база Кирша. Очень хотели туда. Но когда приехали – очень не понравился коллектив. Все понравилось, но не коллектив. Они нас восприняли будто они там, а мы здесь. Я Козаку сказал, что поеду в Киев, попробую себя там. Если не получится – буду решать.

Козак мне сказал, что остается в Шахтере. Через пару дней я поехал в Киев, звоню ему: "Тема, здесь супер, коллектив класс. Приезжай, ты не пожалеешь". Он ответил: "Да, я не хочу, чтобы мы расходились. Давай как-то будем вместе. Приеду, посмотрим". Он побыл в Киеве пару дней. Нам предложили даже первые контракты. Зарплата – 1000 гривен. Мне еще мама говорила, чтобы я с первой зарплаты купил хлеб, масло и икру. Чтобы у тебя всегда дома было", — рассказал Дубинчак.

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