Украина

Football.ua анализирует, что же произошло между президентом УАФ и бывшим главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко.

После хорошего результата на Евро-2020 никому из украинских болельщиков и экспертов не приходила в голову такая мысль, что Андрей Шевченко не продолжит работать с национальной командой.

На деле получилось все совсем иначе. 1-го августа главный тренер Андрей Шевченко в своем инстаграме сообщил о том, что его контракт с национальной командой завершен и поблагодарил УАФ и ее президента за пять лет сотрудничества.

Спустя месяц Андрей Николаевич решил собрать журналистов и рассказать свою версию произошедшего.

УАФ, которая до этого никак не комментировала смену главного тренера сборной Украины, в лице генерального секретаря Юрия Записоцкого озвучила свою позицию.

Именно в словах Юрия Записоцкого "собака и зарыта". Сейчас попробуем объяснить нашу субъективную точку зрения.

Для начала скажем, что УАФ не рассматривала на пост главного тренера сборной Украины никого другого кроме Андрея Шевченко. Поиск специалиста на этот пост был настолько внезапен для УАФ, что мы то и дело каждый день получали информацию о новых возможных наставниках сборной. Более того, необходимо понимать, что если бы до Евро было принято решение президентом Павелко о смене главного тренера национальной сборной Украины, то Сергей Ребров не стал бы подписывать контракт с Аль-Айном, а просто находился бы в режиме ожидания.

По словам Андрея Шевченко, то у него был контакт с Андреем Павелко после Евро, где президент УАФ озвучил, что пока не готов обсуждать вопрос о продлении контракта. Потом Андрей Николаевич сказал, что была еще одна встреча с Андреем Васильевичем в Лондоне, где они не обсуждали вопрос его будущего. Где-то тут бывший главный тренер сборной и лукавит и явно что-то не договаривает. Наверняка, в личном общении и произошло то, из-за чего никаких дальнейших действий по поводу продления контракта и не произошло.

Наша версия произошедшего банальна – не договорились по деньгам! Хотя этот момент отрицали и в УАФ, и сам Андрей Николаевич. Давайте вернемся к словам Юрия Записоцкого. Генеральный секретарь УАФ говорит о том, что У Шевченко был контракт до 30-го июля и УАФ имела возможность продлить его до конца 2022-го года. Вместо этого, нам показали факс, где УАФ пригласила Андрея Николаевича на переговоры в первых числах августа. Юрий Записоцкий говорил складно и вполне ожидаемо сложно, чтобы из его слов было понятно не так много. Но если бы дело было не в деньгах, то Шевченко было бы сделано предложение еще до 30-го июля просто продлить контракт на прежних условиях. Если же его приглашают в Дом футбола после истечения действующего контракта, то это означает лишь одно – его зовут обсуждать контракт на новых условиях.

Тот же Юрий Записоцкий потом прямым текстом говорит:

"Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні та можливість продовження співпраці до закінчення Євро-2024".

Получается, что УАФ хотела перестраховаться. Растраты на тренерский штаб сборной достаточно большие и президент Андрей Павелко посчитал, что, если команда не выйдет на ЧМ-2022, УАФ не досчитается большого количества денег, а зарплаты тренерского штаба Андрея Шевченко образуют огромнейший дефицит в бюджете. Потому УАФ не хотела продлевать контракты на старых условиях, а хотела обсудить новые, где тренерский штаб за счет бонусов получил бы все то, что и получал раньше, но только при условии попадания на ЧМ-2022, в противном случае их вознаграждение было бы гораздо ниже.

Вполне можно представить ситуацию, где Андрей Николаевич, считающий, что после Евро-2020 в УАФ должны на него молиться и носить на руках, просто отказался обсуждать другие условия контракта и тут то стороны и перестали смотреть в одном направлении.

Опять же подчеркиваем, что данная версия происходящего – это всего лишь предположение автора, который сделал свои выводы, услышав слова обеих сторон! Другого логического объяснения произошедшему просто нет.

Сергей Горбаченко, Football.ua