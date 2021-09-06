Украина

Взгляды Ассоциации и экс-главного тренера сборной отличаются.

После того, как бывший тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко решил озвучить свою версию собственного ухода из национальной команды, официальную точку зрения на вопрос опубликовала Украинская Ассоциация Футбола.

"У зв’язку з появою різних трактувань у питанні щодо закінчення контракту тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком у липні 2021 року вважаємо за потрібне повідомити додаткові деталі.

Виконком УАФ у червні 2020 року ухвалив рішення стосовно пролонгації контракту з на той час головним тренером національної збірної України Андрієм Шевченком та його штабом до грудня 2022 року. Тобто УАФ уже тоді чітко продемонструвала свій намір продовжити співпрацю до кінця 2022 року.

Водночас з ініціативи самого Андрія Шевченка та його асистентів тоді було погоджено, що контракт передбачає поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року.

Зважаючи на те, що УАФ не отримала від Андрія Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа чи повідомлення щодо пролонгації контракту, зі свого боку УАФ надіслала офіційного листа Андрію Шевченку стосовно можливого продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.

Такий лист був надісланий поштою на адресу Андрія Шевченка, яку він зазначив у контракті як єдиний офіційний засіб комунікації, а також засобами електронного зв’язку його уповноваженому представникові, який увесь цей час представляв інтереси Андрія Шевченка в стосунках з УАФ. Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України".

"Одразу ще раз нагадаю, що позиція УАФ щодо контракту тренерського штабу Андрія Шевченка була однозначною — Виконкомом УАФ у червні 2020 року було прийнято рішення продовжити співпрацю до кінця 2022 року. 30 липня я мав особисту телефонну розмову з Андрієм Шевченком і, серед іншого, сказав Андрію Миколайовичу, що знаю від президента УАФ про те, що між ними 2-го чи 3 серпня заплановано зустріч. І, відповідно, одразу після цього ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені та погоджені. Андрій Миколайович погодився з такою пропозицією.

Також особисто Андрію Шевченку та його представнику, який усі п’ять років представляв інтереси Андрія Миколайовича в перемовинах з УАФ, був направлений лист із пропозицією зустрітися у зв’язку із закінченням контракту. Відповіді на це запрошення, як і будь-якого іншого документу, що підтверджує наміри тренерського штабу Андрія Шевченка продовжити співпрацю, ми не отримали.

Треба визнати, що ми були не готові до такого розвитку подій, і тому призначення нового тренерського штабу збірної України дещо затягнулося. При цьому я хочу підкреслити, що з боку УАФ не йшлося про зменшення суми контракту. Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні та можливість продовження співпраці до закінчення Євро-2024», — розповів офіційному сайту УАФ генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.

Полную версию брифинга Андрея Шевченко смотрите здесью