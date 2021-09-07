Украина

Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

После минувших сентябрьских поединков против Казахстана и Франции, которые прошли в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сборная Украины проведет противостояние товарищеского характера с национальной командой Чехии.

Удастся ли "желто-синим" прервать свою неудачную серию и вернуться на победный путь? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Чехия — Украина вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 8 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Чехия — Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Напомним, что букмекеры не смогли определить явного фаворита в предстоящем спарринге Чехии и Украины.