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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на контрольную игру.

Сборная Украины отправится в гости к Чехии, где проведет встречу товарищеского характера. Компания PariMatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке приблизительно одинаковые.

Так, на победу Украины предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех Чехии оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что поединок завершится со счетом 1:1. Этот исход оценивается коэффициентом 6,30.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.