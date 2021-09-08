Полузащитник в пяти матчах шесть раз поразил ворота соперников.
Виталий Буяльский. Фото ФК Динамо Киев
08 сентября 2021, 14:35
Фанаты киевского Динамо выбрали лучшего игрока клуба по итогам августа.
Как сообщает пресс-служба киевлян, лучшим футболистом прошедшего месяца был признан украинский полузащитник Виталий Буяльский.
Буяльский получил 87% голосов от болельщиков, у Николая Шапаренко на втором месте — только 10 процентов.
Примечательно, что в прошлом месяце Буяльский сыграл в шести матчах киевлян в чемпионате Украины, в которых забил пять голов.
Напомним, следующий матч подопечные Мирчи Луческу проведут в субботу, 11 сентября против харьковского Металлиста 1925.