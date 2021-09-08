Украина

Полузащитник в пяти матчах шесть раз поразил ворота соперников.

Фанаты киевского Динамо выбрали лучшего игрока клуба по итогам августа.

Как сообщает пресс-служба киевлян, лучшим футболистом прошедшего месяца был признан украинский полузащитник Виталий Буяльский.

Буяльский получил 87% голосов от болельщиков, у Николая Шапаренко на втором месте — только 10 процентов.

Примечательно, что в прошлом месяце Буяльский сыграл в шести матчах киевлян в чемпионате Украины, в которых забил пять голов.

Напомним, следующий матч подопечные Мирчи Луческу проведут в субботу, 11 сентября против харьковского Металлиста 1925.