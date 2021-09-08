Украина

Специалист рассказал о своем возвращении в Украину.

Новый наставник ПФК Львов Олег Дулуб рассказал, как проходили переговоры с руководством и о целях, которые ставит перед собой.

"Принял предложение Львова с удовольствием. Не было сложностей с подписанием контракта. Тут нормальный рабочий процесс, когда идет согласование контракта. Пришли к общему знаменателю и подписали контракт.

Не ожидал, что вернувшись во Львов, будет ощущение, что вернулся домой. Уровень чемпионата Украины сейчас, и тогда, когда я тренировал последний раз? Нужно сыграть 10 игр, чтобы сравнивать. Было интересно следить за украинскими клубами после отъезда из Украины. Следил за Динамо, Шахтером, Черноморцем и Карпатами.

Нужно сделать так, чтобы игроки поверили в себя. По моему мнению, это основная причина, почему команда падает вниз. Я сейчас ожидаю прибытие помощника. Смотрю на футболистов, будут подписания, но они будут точечные. Задача? Двигаться по дистанции. Важно воссоединить команду с болельщиками, без них нет футбола", — сказал Дулуб.

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