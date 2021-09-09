Украина

Главный тренер юношеской сборной Украины рассказал о задачах на отбор Евро-2022.

Владимир Езерский прокомментировал результаты первого сбора своей команды.

"Прежде всего, мне необходимо было познакомиться с подопечными, – цитирует тренера юношеской сборной официальный сайт УАФ. – Мы потренировались, провели два спарринга, постарались привить ребятам тренерские идеи. Теперь с нетерпением ждем октября и начала отбора".

"Я знаю, что наши главные соперники по отборочной группе, Финляндия и Польша, уже провели по несколько сборов. В этих странах хорошо выстроена вертикаль сборных. Думаю, именно Украина, Финляндия и Польша разыграют путевки в следующий раунд".



В отборочном турнире Евро-2022 юношеская сборная Украины сыграет со сверстниками из Польши, Финляндии и Мальты. Турнир пройдет в Польше с 6-го по 12 октября.

Команды, занявшие первые два места в своих группах и лучшая из третьих присоединятся к Португалии в элит-раунде квалификации.

Финальный турнир Евро-2022 пройдет в Словакии.