Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Александрия в рамках седьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины примет на своем поле Ингулец.

Александрия — Ингулец

Пятница, 10 сентября, 19:30. Стадион Ника, Александрия. Телетрансляция на канале Футбол 1.

Александрия подходит к данному поединку на шестой строчке турнирной таблицы с одиннадцатью набранными баллами. В прошлом туре александрийцы гостили у Черноморца и поделили очки в результативном поединке со счетом 2:2, дважды уступая в счете во второй половине игры.

В Александрию пришло достаточно много новых игроков в летнее трансферное окно. Кого-то подтянули из молодежной команды, а потому перерыв на игры международных сборных должен был пройти на пользу, ведь у команды было время поработать надо организацией игры, которой местами не хватало в последних матчах.

Ингулец, в свою очередь, расположился на девятом месте с семью набранными очками. Примечательно, что все их команда из Петрово набрала за три последних матча благодаря ничьей с Динамо Киев со счетом 1:1, победам над Львовом — 2:1 и Мариуполем — 3:0. Такие результаты позволили существенно отдалиться от зоны вылета.

История противостояний между командами насчитывает три поединка. Ранее Александрия побеждала в рамках Кубка Украины со счетом 4:1, затем в чемпионате со счетом 4:3, а последняя игра завершилась минимальным триумфом команды Сергея Лавриненко.

Ориентировочный состав:

Не сыграет: Бабогло