Украина

Наставник харьковского Металлиста 1925 рассказал о подготовке к матчу с Динамо.

Харьковский Металлист 1925 в рамках седьмого тура украинской Премьер лиги примет киевское Динамо.

Наставник харьковского клуба Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от предстоящего матча, рассказав о философии своей команды.

"Я неоднократно говорил, что у нас есть своя структура игры, от которой мы постараемся не отходить даже в игре с чемпионом страны. Есть моменты тактического перестроения, мы моделируем эти ситуации на тренировках. Но я все равно хочу, чтобы наша команда всегда играла с позиции силы, насколько это позволяет соперник. Конечно, на игру с чемпионом страны настраивать команду даже не надо. Думаю, у наших игроков и так будет супермотивация — показать себя на фоне такого соперника", — сказал наставник в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Металлист 1925 — Динамо состоится в субботу, 11 сентября. Старт встречи запланирован на 17:00.